Rouen : top départ des Journées de l'Autonomie

Les "Journées de l’Autonomie" ont pour objectif d’évoquer avec les professionnels et les Seinomarins les principales actions à engager pour l’autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, tout au long de leur parcours de vie et de soins, de valoriser et d’améliorer la cohésion de tous les partenaires concernés, et de développer l’innovation sociale et économique.

Pour célébrer les "Journées de l'Autonomie", le Département organise ce mercredi 16 avril de 10h15 à 12h10, une conférence sur "La continuité des parcours de vie et de santé des personnes en situation de handicap" puis de 14h à 16h30 sur "le soutien à l’autonomie, facteur de dynamisme social et économique".

A 9h15 sera également signé le protocole sur l’organisation territoriale du parcours de vie et de santé de la personne âgée par Nicolas Rouly, Président du Département de Seine-Maritime et Amaury de Saint Quentin, Directeur Général de l’ARS.