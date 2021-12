L'an dernier, 28% d'entre elles avaient fait le choix de la télédéclaration. Une solution de facilité pour l'administration mais aussi, et surtout, pour le contribuable. Et face aux doutes, celui-ci ne doit pas hésiter un instant à se renseigner. Écoutez Bernard Houteer, directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados.

Impôts sur le revenu : la télédéclaration commence mercredi Impossible de lire le son.

Pour déclarer vos revenus vous avez, si vous choisissez le papier, jusqu'au 20 mai. Si vous optez pour la déclaration en ligne, vous avez jusqu'au 27 mai dans le Calvados et jusqu'au 10 juin dans la Manche et l'Orne.