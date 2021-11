Rouen : les clients et le barman complètement ivres

Il est 3h10 ce lundi matin lorsque police secours est requise pour se rendre quai Cavelier de la Salle pour un individu qui dégraderait des véhicules en stationnement. La police repère rapidement une Opel Zafira immobilisée sur la contre-allée. Le conducteurs en descend, titube et entre dans un bar. Les policiers contrôlent alors le conducteur, né en 1962 et demeurant à Canteleu, qui tient des propos incohérents et semble très énervé.

L'homme refuse l'ethylotest et est donc transporté à l'hôpital Saint-Julien, où il refuse également le prélèvement sanguin.

Les policiers ont également contrôlé le bar. A l'intérieur, environ 10 clients dont la plupart sont ivres. Les policiers demandent au gérant du bar les documents relatifs à l'exploitation de celui-ci. L'homme présente des signes d'ivresse et est incapable de fournir les documents.

Plusieurs clients ainsi que le barman ont été ramenés à l'hôtel de police et placés en cellule de dégrisement.