Une semaine sans train à Cherbourg

La galère commence cet après-midi sur les rails de Basse-Normandie! Pendant cinq jours, les passagers au départ de Cherbourg mettront quatre heures pour rallier Paris. Soit une heure de plus qu'à la normale. La faute à un gros chantier de modernisation des voies qui va paralysé 75km de ligne entre Cherbourg et Lison.

Concrètement, les voyageurs partant de Cherbourg devront prendre le car jusqu'à Lison, y récupérer le Ter et changer de train à Caen pour un Corail direction Paris. Et ce sera pareil en sens inverse. Un schéma de circulation provisoire qui perturbera aussi les horaires habituels du Caen-Rennes, du Coutances-Paris et du Cherbourg-Rennes.

La semaine sera donc chaotique. A la SNCF, on temporise en expliquant que c'est la meilleure solution. C'est du jamais vu répliquent les syndicats. A la CGT, on estime d'ailleurs qu'un chantier de nuit aurait été préférable puisque les trains auraient pu continuer à circuler.

Quoi qu'il en soit, ça ne devrait pas arranger l'image de marque de ligne Paris Cherbourg. Pas sûr que les usagers déjà habitués aux retards à répétition apprécieront cette nouvelle galère.

Bonus: la version Audio de cet article avec Antoine Gillot