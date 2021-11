Tout le monde rêve d'un patron pareil

Une start-up britannique a tout compris sur les attentes de ces salariés, du moins elle l'a deviné lorsqu'elle sentait que certains employés arrivaient complètement sur les rotules chaque lundi matin au bureau.

Quelle était la cause d'un tel état de fatigue alors qu'ils avaient eu 2 jours pour reprendre des forces ?

Elle se résume en 3 lettre : GOT. L'effet Game Of Thrones, car chaque nouvel épisode est diffusé le dimanche soir sur HBO et comme il est inconcevable d'aller dormir plutôt que d'être scotché à l'écran, le coucher est retardé.

C'est ainsi que Dan Rice a autorisé ces employés à ne pas venir travailler le lundi matin afin d'être mieux reposé et productif.

Nous on vote pour que ça s'applique aussi en France.