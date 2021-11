Sixième édition du festival Zik'Orne à Passais-la-Conception

L'association Zik'Orne organise ce week-end la 6ème édition du festival Zik'Orne à Passais. Le festival acueuillera sur scène Deportivo, Maranto & The Bayans, Dubmatix, Mado et les frères Pinard, Electronic Kolours, The Goggs et Agobun Sound System. De nombreux groupes viendront vous faire vibrer sur la scène du festival Zik'Orne. Des concerts seront organisés les soirs de ces 2 jours, mais il y aura aussi des animations gratuties pour toute la famille à faire le samedi après-midi.

Ecoutez Valery Hubert, responsable de communication du festival au micro 100% Ouest (20h/00h).