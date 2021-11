Sambou Yatabaré, un espoir à suivre

A la pointe de l'attaque caennaise et grâce à ses deux superbes premiers matchs contre Lyon et Marseille, Youssef El Arabi a la faveur des médias ces temps-ci. Mais dans son ombre, il est un autre jeune malherbiste qui s'est déjà bien illustré sur le front de l'attaque. Il s'agit de Sambou Yatabaré qui du haut de ses 21 ans a déjà signé deux passes décisives et un but lors des deux premiers matchs. Ses belles performances coincident avec sa joie de retrouver la Ligue 1 qu'il avait découvert à la fin de la saison 2008/2009. "J'en garde de bons souvenirs, j'aprenais et j'étais le ptit qui venais de découvrir. Maintenant, c'est une année où je dois confirmer pour le club et pour moi-même", confie-t-il.

Toujours souriant et discret, Sambou Yatabaré, sait que cette année, il devra bosser dur pour trouver du temps de jeu. Lui est ntamment souvent reproché sa qualité de centre, qu'il doit donc améliorer. Le jeune homme originaire de Beauvais se dit prêt à jouer un peu partout sur le front de l'attaque.

Dimanche en fin d'après midi contre Montpellier, Sambou Yatabaré ne sera peut être pas titulaire. Le retour de Nicolas Seube, absent contre Lyon, pourrait inciter le coach malherbiste à retirer un joueur offensif. Mais Franck Dumas sait qu'il pourra compter sur les coups de hanches et la vivacité de son numéro 25, pour perturber la défense héraultaise à n'importe quel moment de la partie. Entré en cours de jeu à Marseille il y a une quinzaine de jours, il avait posé beaucoup de problèmes à son vis-à-vis, Taye Taiwo. C'est d'ailleurs lui qui avait adressé le centre décisif pour la tête victorieuse de Youssef El Arabi sur le deuxième but caennais, lors de cette belle soirée au Vélodrome. Un joueur à suivre de prêt donc, cette saison.

> Bonus audio : gros plan signé Maxence Gorréguès