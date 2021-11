C'est Texas qui viendra jouer le samedi 5 juillet pour l'avant-dernier concert sur la presqu'île Waddington à Rouen. C'est le groupe Metronomy qui ouvrira les festivités le jeudi 3. Il sera suivi par Skip The Use le vendredi 4 juillet, Texas le samedi 5 et enfin Ayo et Gaëtan Roussel fermeront le bal le dimanche 6 juillet.

Des groupes amateurs de lycéens devraient également participer à ces concerts, organisés par la Région.