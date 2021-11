Le cheval pur-sang Arabe à l'honneur et en compétition pour les championnats du monde Impossible de lire le son.

80 chevaux venus de France, Suisse, Italie, Afrique du Sud, du Quatar ou des Emirats arabes. Les meilleurs chevaux sélectionnés samedi participent aux phases finales ce dimanche. Les 4 chevaux les plus notés par un jury international pourront poursuivre les concours et participer aux championnats du monde. Les chevaux sont présentés en main, montés et en liberté…. très gracieux, ils fascinent le public, même si le pur-sang Arabe, contrairement au Selle français, est peu présent en Normandie où l’on compte une trentaine d’éleveurs seulement. écoutez Anne sophie Grimard, de l’Association du Cheval Arabe de Normandie.