Malaunay : il tente de voler un véhicule et oublie sa carte d'identité à l'intérieur

Il est 19h15 ce jeudi 10 avril lorsqu'un requérant appelle Police Secours. Il signale qu'un individu et un jeune garçon fouillent sa voiture, une Alfa Romeo. S'en suit une bagarre entre les fouilleurs et la victime. L'homme et l'enfant prennent alors la fuite.

Dans son véhicule, le requérant découvre une pochette contenant des documents administratifs et notamment une photocopie de la pièce d'identité du voleur.

Peu de temps après, les policiers se rendent à son domicile. Ils sont reçus par sa mère, qui leur explique que son fils s'est absenté avec son petit-fils. Les policiers l'attendent et le contrôlent lorsque celui-ci revient.

L'homme, né en 1980, a été placé en garde à vue et devra être entendu concernant la tentative de vol.