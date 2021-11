Solitaire du Figaro : Armel Le Cléac'h triomphe à Cherbourg

Voile avec la Solitaire du Figaro. Et c'est Armel Le Cleac'h qui a remporté la 41e édition dans la soirée de mercredi 18 août à Cherbourg. Le skipper breton a coupé à 21h16 la ligne d'arrivée de la quatrième et dernière étape. Déjà vainqueur de trois des quatre étapes, il s'offre au passage un deuxième triomphe après sa victoire en 2003. Accueilli en héros sur les pontons de Port Chantereyne, le skipper était tout simplement heureux. Il estime avoir réalisé un parcours idéal et n'aspire qu'à un peu de repos bien mérité avant la Route du Rhum.

