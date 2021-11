Rouen : Guidoline répare votre vélo

Un appel à projet de la Région leur permet de s’installer dans des locaux rue Molière à Rouen. “Cela m’a également permis d’intégrer la structure à mi-temps tandis que l'un des créateurs est passé à plein temps”, raconte Simon Larchevêque, directeur de l’association.



Un projet solidaire



Pour les trois cyclistes, le but est de partager leur passion et de donner envie aux gens de se mettre en selle. “Nous aidons les personnes à réparer leur vélo et chacun amène ses compétences”, précise Simon Larchevêque. Mais pas question pour eux de réparer les deux roues à la place des propriétaires. “Les gens sont toujours contents d’apprendre”. Pour venir réparer son vélo, adhérer au projet est nécessaire. Pour 15€ par an, vous pourrez venir autant que vous le voulez travailler sur votre bécane ou échanger avec la vingtaine de bénévoles que compte Guidoline.



Récemment, l’association a ouvert un café, permettant à tous de se retrouver dans un lieu convivial. Une adhésion (5€ l’année) est nécessaire. “Notre but n’est pas de prendre le marché des cafés classiques”. Pérenniser l’association est l’objectif premier des membres. Créer une antenne à l’extérieur de Rouen est également envisagé dans l’avenir.