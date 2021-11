Les burgers envahissent Rouen

C’est d’abord en Amérique du Nord que McDonald’s s’installe en 1955, démocratisant le hamburger. Il faudra ensuite attendre 21 ans avant que la chaîne s’implante en France. Un succès fulgurant puisqu’on compte désormais plus de 1 285 restaurants McDonald’s en France.



Le renouveau du burger



C’est sur ce succès que surfe la vague des nouveaux burgers aujourd’hui. Les restaurants traditionnels l’ont bien compris : les Français sont friands de burgers, mais plus particulièrement de ceux faits maison. Et c’est là que ça se complique pour les cuisiniers.



Depuis presque un an, Laure et David Morali sont installés dans leur “food truck”, comprenez restauration rapide dans un camion.

Mais attention, food truck n’est pas à confondre avec malbouffe. Pas question pour Laura et David de servir des frites congelées et des hamburgers tout faits. Car le couple met un point d’honneur à servir des produits frais et surtout, cuisinés maison. Passionnés par l’univers américain, c’est tout naturellement que ces deux jeunes se sont lancés dans l’aventure.



“Nous adorons les burgers et notre but était d’allier nos deux passions”, expliquent d’une seule et même voix ces deux amoureux. “Nous travaillons avec un professionnel pour la viande et nous allons chercher tous les matins nos pommes de terre et nos légumes qui viennent des fermes alentours”, précise David, qui gère essentiellement les burgers, tandis que Laura est préposée aux frites. “Elles sont cuites avec la peau, c’est encore meilleur”, s’exclame la jeune femme.



Du côté de la rue Martainville, Cédric Jibault propose également des burgers dans son Bistroquet. Lui a opté pour un concept plus normand avec à la carte un burger agrémenté de sauce au camembert. “Mon burger, c’est un joli pied de nez aux Américains”, se réjouit le cuisto. Et son burger fromager séduit puisqu’il affirme que beaucoup de clients viennent dans son restaurant uniquement pour le goûter. “Je hâche ma viande moi-même et elle est cuite lentement au barbecue”, précise Cédric Jibault.



Actuellement, quasiment tous les restaurants rouennais proposent des burgers. Parmi les plus connus, on cite le Cap’Tain, le Vicomté, le rest’O’Rock, le 16/9e ou encore le Chicago. Du plus classique au plus sophistiqué, même les crêperies et les restaurants italiens s’y mettent. Un peu déconcertant, mais tellement plaisant pour les aficionados des petits pains ronds garnis.



Un marché en expansion



Un an après leur décision de quitter leur banlieu parisienne, Laura et David Morali ne regrettent pas leur choix. “On adore cuisiner alors on s’est lançé. Mais c’est le côté passion qui prime sur le côté mine d’or”. Un marché qui semble avoir tant à offrir. La clientèle semble encore prête à déguster d’autres burgers. Espérons que la lassitude ne finisse pas par s’emparer des estomacs rouennais.

Pratique. Oh my truck, le mardi et le vendredi midi (12h-14h) et soir (19h-21h) à la Préfecture de Rouen.