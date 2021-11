Les sorties ciné de la semaine

Karaté Kid: de Harald Zwart avec Jaden Smith et Jackie Chan:

C'est tout simplement le remake du film sorti en 1984 du même nom. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est pris sous son aile par un maître de Kung Fu joué cette fois-ci par le célèbre Jackie Chan. Le maître va aider le jeune garçon a reprendre confiance en lui et a gagner le respect auprès de ses camarades.

D'après les titres spécialisés, ce remake est une véritable réussite qui égal voire même qui surpasse l'original sur certains aspects. Les acteurs sont bons et le scénario toujours efficace pour un film à voir en famille.

Expendables, Unité spéciale: de et avec Sylvester Stallone:

C'est le grand retour de Stallone derrière et devant la caméra. Expendables raconte l'histoire d'un groupe de guerriers qui aident les gens se trouvant des situations désespérés. N'étant pas contrôlé par l'Etat, ils deviennent une menace et sont donc traqués sans cesse par la CIA.

Scénario relativement basique mais qui reste efficace pour les spectateurs qui aiment les films de Stallone. Y a de l'action, des gros bras et les acteurs s'amusent à réaliser les nombreuses cascades distillées tout au long de ce film.

Marmaduke: de Tom Dey avec Lee Pace et Owen Wilson:

Synopsis: Pour la famille Winslow, déménager du Kanksas en Californie marque un grand changement dans leur vie. Mais pour leur chien Marmaduke, cela veut dire une nouvelle vie et surtout des nouvelles bêtises à faire...

Pas grand chose à voir dans cette comédie américaine au scénario plutôt limite. Il y a effectivement quelques bons gags mais sans plus. Un film à voir pendant les vacances en famille si vous avez déjà vu les autres films pour enfants à l'affiche comme Toy Story 3 ou Shrek 4.

Sexy Dance 3D: de Jon Shu avec Adam G:

Synopsis: Fraîchement diplômé de la prestigieuse Université de New York, Moose fait équipe avec une bande de loyaux street dancers et, parmi eux, Luke et Natalie. Ensemble ils vont se mesurer aux meilleurs break dancers du monde au cours d’un affrontement dont l’issue changera leur destin à tout jamais.

L'intérêt de ce film ne réside pas dans le scénario mais dans les chorégraphies dont certaines sont vraiment incroyables. Bien entendu, la 3D rajoute de l'intérêt à ce film qui plaiera sûrement aux jeunes et aux fans de danse et de chorégraphies. Un film à voir en 2D ou en 3D dans les salles bas-noramndes.