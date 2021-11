Solitaire du Figaro : Cherbourg est en effervescence

Le point sur la course

Sur cette dernière ligne droite, les premiers skippers de la Figaro doivent franchir un ultime obstacle: le Raz Blanchard. En tête de la course, Armel Le Cléac'h et Corentin Douguet. Et à quelques encablure, François Gabart, probable dauphin de la course. Quoi qu'il en soit, il paraît évident que Le Cléac'h va rafler sa deuxième victoire sur la Figaro. Reste maintenant un gros suspense quant à la troisième place. Une place que se dispute quatre coureurs: Thomas Rouxel, Corentin Douguet, Eric Peron et Gildas Morvan. Ça promet du sport. Et les bas-normands s'y donnet aussi à fond. AU pointage de 16h, Nicolas Jossier était 13e, Alexis Loison 15e et Fabien Delahaye 23e. On attend en tous cas les premiers aux alentours de 20h à Cherbourg...

L'arrivée et les bons plans

sur place vous vous en doutez, c'est l'effervescence dans le village sur la plage verte de Cherbourg. Tout le monde veut voir les champions. Et justement, on a quelques bons plans pour vous... Les bateaux devraient arriver par la passe de l'Ouest. La digue de Querqueville reste donc ouverte pour l'occasion. Il n'y a aucune restriction aussi pour les plaisanciers qui veulent les voir de près. Le plus simple, c'est toutefois de se mettre sur les quais du port Chantereyne pour assister à l'arrivée sur les pontons. Vous pourrez aussi apercevoir les skippers dans le village.

Les animations et la nocturne

Il y a déjà beaucoup de monde en cette fin de journée sur la plage verte. Il faut dire que depuis le début d'après-midi, les animations s'enchaînent sur la plage verte avec beaucoup d'activités comme du football, de la plongée sous-marine ou des sorties à bord de voilier. Et la soirée s'annonce encore plus remuante avec une nocturne sur le village. Au programme de la soirée: un apéro-concert avec du ska et surtout le concert du groupe local A Fond'cale. Un groupe dont Tendance Ouest est justement partenaire. Bref, y a de quoi faire et la fête va battre son plein toute la soirée... Les derniers coureurs sont attendus jusqu'à 3h du matin.

+ BONUS PDF / Le programme complet des animations sur la plage verte de Cherbourg.

+ BONUS AUDIO / Notre journaliste Antoine Gillot était en direct du port Chantereyne dans le journal de 18H.