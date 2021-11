Sortir dans l'Orne : vendredi 11 juin

Venez faire un tour au jardin propice ce samedi à Saint-Langis-les-Mortagne pour un avril japonais. Retrouvez toutes les infos sur www.everyoneweb.fr/lejardinpropice







Ce vendredi soir au casino de Bagnoles de l'Orne, concert du groupe « K not’tete’ ». Originaire de La Ferté Macé et de la région, ce groupe proposera son répertoire de compositions originales dans un répertoire pop / rock actuel et énergique.

C'est GRATUIT et à l’issue du concert, 50% sur les consommations au bar du casino sur présentation du billet spectacle.





Ce week-end, concours de tir à l'arc très spécial à Mortagne au Perche. La distance de tir est de 25 mètres en salle, le nombre de flèches tirées 36, sur des cibles qui font 60cm de diamètre. L'originalité, c'est que toutes les flèches tirées dans un chiffre pair permettent d'obtenir la moitié de leur valeur en cm de boudin : exemple un 10 = 5cm, un 8 = 4cm etc...

Les flèches arrivées dans un chiffre impair ne gagnent rien à l'exception du 9 qui attribue un oeuf.

En plus du boudin et des oeufs un trophée représentant un petit cochon est offert au vainqueur.

C'est samedi après-midi et dimanche toute la journée.