76575. A 15 ans, il défie les policiers au volant à Saint-Etienne-du-Rouvray

C'est lors d'une banale patrouille au niveau du rond-point des Coquelicots, à Saint-Etienne-du-Rouvray, que les policiers s'arrêtent net. Ils croisent une voiture avec au volant un jeune homme qui leur paraît bien jeune. Ils décident de faire demi-tour, se placent derrière le véhicule suspect et actionnent le gyrophare. Au lieu de s'arrêter, le véhicule de devant prend la fuite. Les policiers ont beau lui sommer de s'arrêter à travers le haut-parleur, rien n'y fait.

S'ensuit une course-poursuite entre les policiers et le jeune conducteur, assisté de trois complices. Les deux véhicules traversent Saint-Etienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. Le véhicule suspect finit sa course sur la pelouse du stade Youri Gagarine, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Ses quatre occupants prennent la fuite. Deux d'entre eux sont interpellés par la brigade canine. Le conducteur se réfugie lui dans un immeuble et se cache derrière une colonne. Mais la Brigade Anti Criminalité, venue en renfort, l'interpelle rapidement.

Le principal suspect a été placé en garde-à-vue. Des quatre fuyards, l'un a réussi à prendre la fuite.