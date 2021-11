Saint-Germain-la-Blanche-Herbe revitalise son centre-bourg

Les travaux d'aménagement urbain entrepris depuis novembre dernier dans le centre-bourg, redessinent le paysage urbain. Pour le maire, Jöel Cosson, "l'idée est d'affirmer l'identité de la commune et de se démarquer du quartier du Chemin-Vert tout proche". Deux totems en granit doivent prochainement être installés à la sortie de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe pour matérialiser l'entrée de ce petit bourg de 2 500 habitants.

Les élus ont également souhaité mettre fin aux nombreux excès de vitesse, récurrents sur l'axe principal, la rue Roland-Vico. "Finie la grande ligne droite, nous avons aménagé une route plus sinueuse avec des parkings sur les côtés, et une zone à 30 km/h verra le jour prochainement".

Plus de terrain à construire



Le deuxième grand chantier concerne la construction assurée par l'office HLM La Caennaise, d'un immeuble de 24 logements. A ses pieds, une surface commerciale de 900 m2 est prévue afin de dynamiser le bourg. Elle sera bien aidée dans cette mission par l'implantation d'ici la fin de l'année d'une halle de marché dont la construction doit commencer à l'automne. Un projet de taille dans une commune qui n'a plus de terrain à construire.

Le bâtiment de la mairie n'est pas en reste. "Nous sommes en train de le déterrer", explique Joël Cosson, "en aménageant une place de mairie qui accueillera des événements". Il est également prévu d'agrandir la salle des fêtes et de réaliser les travaux nécessaires dans la salle du conseil pour que "les personnes à mobilité réduite puissent y accéder". Déjà, les élus voient plus loin avec la rénovation en 2011 de trois immeubles et d'une trentaines de maisons.



Légende photo

Les 2 500 habitants de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe pourront profiter des nouvelles installations de leur centre-bourg à partir de la fin de l'année.