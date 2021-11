Une entreprise à l'assaut de l'e-commerce mondial à Colombelles

Les chiffres parlent d'eux même : plus de 250 000 membres, 40 millions d'euros de chiffres d'affaires générés auprès des 7 000 partenaires commerciaux dont la Fnac, Boulanger ou encore Amazon, et deux millions de chiffre d'affaires propre en 2009. Le vent en poupe, The Montecito groupe entend engager dix salariés supplémentaires pour la fin septembre et une vingtaine de plus début 2011. Après Paris et Colombelles, un bureau a même ouvert au début du mois de juillet à Munich en Allemagne. Une autre agence est prévue à San José dans la Sillicon Valley aux Etats-Unis, pour l'année prochaine.

Le secret de la réussite, c'est la mise en place d'un concept venu d'outre-Atlantique, matérialisé sur leur site internet www.planete-reductions.com : le cashback. Olivier Cotinat explique le principe : "depuis notre site, un utilisateur achète par exemple 100 euros de produits chez l'un de nos partenaires. Ce dernier nous redonne dix euros pour avoir amené le client, et nous en redonnons sept au client". De quoi faire de belles économies.

Originaire de la région, Olivier Cotinat a décidé d'implanter cette entreprise avec quatre associés à Colombelles, lui qui voue "la qualité de vie dans la région". Il n'en oublie pas le commerce traditionnel avec lequel il entend travailler en étroite collaboration. "Selon nos études, 70% des no membres disent mal connaître leurs commerces de proximité. A nous et aux acteurs sur le marché de voir comment travailler ensemble pour améliorer cette situation", assure-t-il. Une chose est sure, ici les idées ne manquent pas.



Maxence Gorréguès

L'un des co-associés de The Montecito group, Olivier Cotinat, réfléchit à plusieurs projets pour que son entreprise ait "une implication sociétale", notamment auprès du milieu associatif.