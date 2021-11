Prix Bayeux 2014 : Jon Randal sera le président du jury

Il s'agit de Jon Randal, grand reporter pour le Washington Post notamment pendant plus de 30 ans. Ce journaliste américain est également connu pour avoir publié plusieurs ouvrage sur le Moyen-Orient dont "Kurdistan after such knowledge" (1998) et "Oussama : la fabrication d'un terroriste" (2004). Il est reconnu comme un spécialiste de cette région.

Jon Randal était présent l'an passé pour la 20e édition du prix Bayeux. Né en 1933 à Buffalo, il a longtemps travaillé en tant que correspondant à Paris, avant de couvrir des guerres de l'Afrique sub-saharienne au Moyen-Orient. "Il parle très bien français ce qui participera à la réussite de la prochaine édition, puisque ça facilitera le contact avec le grand public", indiquait ce matin Patrick Gomont, le maire de Bayeux.

La prochaine édition du Prix Bayeux se tiendra du 6 au 14 octobre prochains.