Dub Inc en tête d'affiche du 19ème Festival Art Sonic à Briouze

Les organisateurs d'Art Sonic à Briouze ont dévoilé ce mercredi soir 9 avril la programmation de la 19ème édition du festival : pop, punk, électro rock, hip hop, avec cette année, une forte touche de reggae.A l'affiche le vendredi soir: (il manque encore la tête d'affiche du vendredi)Biga Ranx (le gros phénomène dancehall du moment), Mad Caddies (seulement 4 ou 5 dates en Europe), Pungle Lions (ex de La Phaze et de La Ruda), Sugar & Tiger (Didier Wampas & sa famille), Le catcheur la pute et le dealer (Electro), Grandi Lake (membres de Granville et de Goodbye Horses), Volt (Electro techno).Le samedi soir:Dub Inc (+ gros groupe reggae français), Ky Mani Marley (l'un des fils de Bob), Deluxe, Giedré, Taga Jones (vient fêter ses 20 ans à Briouze), Sarah W Papsun (rock), Acid Arab, Lewis Evans (chanteur de The Lanskies), The Nes Nation.Benoît Loret, programmateur du festival :Art Sonic propose une offre spéciale sur les 150 premiers Pass « 2 jours » à seulement 30 euros. Camping gratuit.Art Sonic, à Briouze, avec Tendance Ouest : ce sera les 18 et 19 juillet.