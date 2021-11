Battle unity ce dimanche à Caen Impossible de lire le son.

L'ambiance sera survoltée à la salle Gutenberg ce dimanche. Les meilleurs danseurs hip-hop de la région se donnent rendez-vous pour des affrontements devant un public.Un jury les départage et à la clé pour l'équipe gagnante: Invitation tous frais payés et participation au battle World Unity en octobre 2014 à Caen (Portugal, Belgique, Hollande, Allemagne, Norvège) + trophées.Il y a 2 catégories: les -de 16 ans et les + de 16 ans. Un DJ sera là pour mettre la musique lors des battles et Popping Fury sera le speaker lors de l'événement.Retrouvez toutes les infos sur la compétition sur www.facebook.com. Inscrivez voius dès maintenant par mail à association.snt@gmail.com ou au 06 61 54 65 87.Le public est invité à encourager tous les danseurs dimanche de 14h à 18h à la salle Gutenberg à Caen.Ecoutez Kopt-R, l'organisateur à l'association SNT nous décrire cet événement: