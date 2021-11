Rentrée scolaire : 38 fermetures de classes annoncées contre 15 ouvertures dans la Manche

La carte scolaire pour la rentrée de septembre était en discussion ce mercredi 9 avril, à la Direction Académique de la Manche. Elle détaille les moyens mis en œuvre pour la prochaine rentrée.

35 fermetures de classes auxquelles s'ajoutent 3 conditionnelles, contre 15 ouvertures, dont 4 provisoires qui deviennent donc définitives.

Le département conserve ses moyens, malgré la perte de 383 élèves.

15 postes d’enseignants seront déployés pour l’aide aux élèves en difficultés notamment et pour assister de jeunes enseignants.

Les syndicats d’enseignants estiment que cette carte scolaire n’est pas à la hauteur des attentes ni des promesses du candidat Hollande.

Le détail des ouvertures et fermetures de classes pour le 1er dégré dans la Manche35 fermetures de classes et 3 fermetures conditionnelles.BuaisSourdeval matCarollesRPI Greville OsmonvilleLa Glacerie L.L. de NéhouBrecey matLa Haye Du Puits matOrvalBretteville En SaireMontaigu La Brisette - Tamerville RPITourlaville DoucetAuderville - Jobourg RPILe Grand CellandNegrevilleAvranches mat MaupassantCherbourg JaurèsPercySt Vaast La HougueSt Lo les PalliersBricqueville La Blouette - Heugueville - Tourville/S RPIVireyBelval - Ouville - Montpinchon RPICoutances J.VerneCanisyCherbourg H. BaquesneCherbourg A.QuentinCherbourg FraternitéCherbourg Malakoff/TourvilleGouville-Sur-MerGeffosses - Muneville Le B - La Rondehaye RPITessy Sur VireGavray RPILessaySt Sauveur LendelinCherbourg Arc en Ciel (2 fermetures)------------------------------------------------------------------------------------------------Villedieu mat (conditionnelle)Bourguenolles - La Lande D'Airou RPI (conditionnelle)Cherbourg La Polle (conditionnelle)10.5 ouvertures de classes, 1 ouverture conditionnelle et 4 ouvertures provisoires deviennent définitivesGer RPILa MeauffeBacilly - Vains RPIFlottemanville HagueCherbourg DoisneauSaintenyBeauchamps - Folligny RPIParignyGieville - Guilberville RPITreauvilleEqueurdreville mat R. Le Corre----------------------------------------------------------Marigny (conditionnelle)----------------------------------------------------------Equeurdreville Goubert (confirmation de 2013)RPI ST AUBIN Teregatte (confirmation de 2013)ST Jean des Champs (confirmation de 2013)Tréauville (confirmation de 2013)