Thétis EMR : Cherbourg au rythme des énergies marines

3000 acteurs des Energies marines renouvelables (EMR) s'approprient Cherbourg, mercredi 9 et jeudi 10 avril, à l'occasion du salon international Thétis. Il réunit 3000 visiteurs et 200 exposants qui gravitent autour de cette filière nouvelle. Industriels, grands donneurs d'ordre, PME, universitaires, élus et associations vont débattre et négocier sur les EMR, qui englobent les éoliennes en mer, dites "offshore", et les hydroliennes. Parmi eux, 35% d'étrangers, comme le rappelle Christophe Peseux, directeur de Thétis :

C'est à Cherbourg que le président de la République avait donné le coup d'envoi de la filière de l'hydrolien en mer, en France. C'est aussi dans le Cotentin qu'est construit le réacteur nucléaire EPR de nouvelle génération, à Flamanville. Un territoire plein de paradoxes, à l'heure où la transition énergétique s'impose comme une urgence, selon l'ONG environnementale Greenpeace, présente avec son voilier le Rainbow Warrior III. Pour le Manchois Yannick Rousselet, le nucléaire devient même une filière "ringarde" :

Une autre association de défense de l'environnement, Robin des Bois, assure qu'aucune étude n'est disponible sur les impacts rééls des hydroliennes et éoliennes en mer sur la faune et la flore, poissons et oiseaux marins en tête, ainsi que sur l'activité des pêcheurs. "Le saut technologique de l'énergie offshore est un saut dans l'inconnu" prévient Robin des Bois.