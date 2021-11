CHU de Caen : la route est encore longue...

Comme chaque année au mois d’avril, le CHU de Caen présentait ce mardi ses résultats financiers. Le constat est récurrent depuis 2010 : “la situation financière de l’établissement s’améliore, mais il reste encore d’importantes difficultés à surmonter”, résume le directeur du CHU, Angel Piquemal.

Le résultat, soit la différence entre les recettes et les charges, s’est élevé pour 2013 à 40,1 millions d’euros. Soit un déficit de 8,1 millions d’euros si l’on exclut “l’aide massive” de l’Etat, qui avait accordé 48 millions d’euros d’aides cette année. “Notre déficit a été réduit de 75% en 4 ans, malgré la baisse des tarifs hospitaliers et la hausse de charges sociales”, poursuit Angel Piquemal. La “marge brute”, qui permet à l’hôpital de financer ses investissements, progresse pour la quatrième année consécutive en s’établissant à 5,2%, grâce à une croissance du nombre de séjours. Et le directeur vise un taux de 8%, pour “moderniser les équipements et améliorer les conditions de travail.”

Le déficit cumulé, à 60 millions d’euros en 2013, a diminué de moitié depuis 2011. Mais la réticence des banques, qui refusent toujours de prêter à l’établissement, devra être de nouveau compensé par une aide de l’Etat.