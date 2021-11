Rouen : Batibox, un site bien construit

Son concept :permettre au grand public d’accéder à des informations pratiques sur le choix des matériaux de construction, sur les travaux de rénovation et de finition.



Petites astuces



Le métier du bâtiment, Fanny Zimmerlin s’y connaît pour avoir été responsable merchandising dans la construction. L’idée de la Batibox lui est venu au moment d’acheter sa maison. “C’était un bien en rénovation et si on n’a pas d’amis dans le métier, ça peut vite devenir compliqué”, relate-t-elle.

Son projet est né de son histoire personnelle : “J’ai eu besoin d’informations sur des matériaux de construction. Je me suis rendu compte qu’il y avait énormément de bons produits que le grand public ne connaissait pas. Avec mon site, je veux valoriser des produits de qualité.”



Aujourd’hui, elle développe son projet en donnant de nouvelles astuces sur la décoration et le bricolage. Elle espère bien en vivre un jour et ambitionne de développer son site en engageant des professionnels pour le rendre encore plus vivant. Fanny Zimmerland le promet : “C’est un petit projet qui voit grand.”



Pratique : contact@mabatibox.fr