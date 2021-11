Football : Le Stade Malherbe peut croire à la montée

A la faveur de sa victoire contre Lens samedi 5 avril, les Malherbistes recollent au haut du classement. A sept journées de la fin du championnat, les joueurs du SM Caen n'ont plus à attendre les résultats de leurs concurrents. Sur le papier, ils ne sont que 4es du classement. Mais les joueurs de Patrice Garande comptent un match en moins contre Nîmes. Il sera joué le 15 avril à domicile. En cas de victoire, ils remonteraient à la troisième place du classement à la faveur d'une différence de buts bien meilleure que celle des Niortais actuellement 3es (+14 conte +7).

Les voyants sont au vert

Dès lors, les Caennais ont toutes les cartes en main pour prendre le wagon destination la Ligue 1. D’autant que le parcours qui se dresse devant les joueurs pour la fin de saison semble abordable. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les matchs qu’il reste à disputer pour les 7 prétendants à la montée. On voit que les Rouge et Bleu rencontreront deux de leurs adversaires directs, Angers (34e journée) et Tours (37e journée), quand ces mêmes clubs affronteront en plus, Lens et Nancy pour le premier et Metz pour le second.

Attention tout de même aux Chamois Niortais dont le parcours de fin de saison semble également très ouvert (cliquer sur l'image pour l'agrandir).

(En rouge dans le tableau, les rencontres entre les prétendants à la montée).

Dernier point qui joue en faveur des joueurs caennais et non des moindres, c’est la seule équipe invaincue parmi les sept premiers du classement sur les 5 dernières rencontres de Ligue 2. Mieux, les Malherbistes sont invaincus depuis le 7 février et une défaite 2-1 contre Metz.

Toutefois, avec 3 nuls et 2 victoires, elle se classe à la troisième place en nombre de points glanés, derrière le leader du championnat et l'équipe en forme de 2014, Niort. Ces derniers n'ont perdu que deux fois depuis le 13 décembre dernier.

Et vous ? Pensez-vous que Malherbe retrouvera la Ligue 1 à la fin de la saison ?