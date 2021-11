Il est vrai qu'elle a parfois un look à la Calamity Jane, la femme du far west c'était elle dans dans l'amphithéâtre du MGM Grand Hotel pendant la soirée dédiée à la country aux Etats-Unis. Elle en a profité pour chanter une version différente de son hit "Medicine" extrait du disque "Shakira" en duo avec Blake Shelton, coach de The Voice version US.

Le résultat laisse à penser que nous pourrions réentendre ce morceau, peut-être même en radio.