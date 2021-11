Les frères Delannet, leurs kilts et leur groupe normand remettent le couvert. A table ! Ce troisième opus est résolument rock et direct. De l’énergie, des riffs et beaucoup d’humour dans les textes. Une marque de fabrique qui fonctionne, impeccablement servie par l’excellence des musiciens. Un coup de mou ? Incérez la Tchoucrav’ dans le lecteur…

LA TCHOUCRAV’ – Rock Band

Genre : Rock

Sortie : 24 avril 2014