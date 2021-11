Sortir dans le Calvados : mardi 8 avril Impossible de lire le son.

A partir de vendredi et jusqu'à dimanche c'est la 1ère édition du salon habitat déco et jardin à Bayeux. 5 espaces thématiques : habitat, nature et jardin, immobilier, déco et énergies renouvelables. C'est de 10h à 19h, l'entrée est gratuite vendredi et samedi, c'est 2€ le dimanche.Ce mardi soir à 20h, la médiathèque de Colombelles vous invite à voir Nasarov le trimardeur. Un trimardeur est un ouvrier vagabond, qui va à pieds de village en village pour trouver les petits emplois qui le feront survivre jusqu'à ce qu'il décide de repartir. C'est issu du mot trimard qui signifie chemin en argot populaire.Lorsque vous croiserez Nasarov il vous demandera certainement de l'eau. Sûrement que vous lui en donnerez. Pourriez-vous refuser de l'eau à celui qui a soif. Une parole en entraînant une autre, vous apprendrez qu'il recherche un endroit pour se reposer. Il n'est pas antipathique, il n'a pas l'air plus dangereux qu'un autre, il vous semblera juste qu'il a passé ses dernières nuit dans les bois. Vous lui ouvrirez peut-être votre porte. Si tel est le cas, votre générosité sera récompensée. Vous saurez bientôt tout de ses rencontres. Il vous racontera comment il a prêté la main à un bigre dans un hôtel aux mouches ; il vous dira le poids de l'échelle de cordes des chasseurs de miel ; il vous parlera de la bougonie, ce mythe tenace. Il vous contera tout ce que les hommes lui ont conté. Ce sera une nouvelle occasion pour lui de parler de ses compagnes de voyage qu'il croise de moins en moins souvent, les abeilles. Si la soirée se prolonge vous goûterez ensemble l'hydromel, le miel et le pollen. Il sortira de son sac divers objets aux fonctionnements étranges. Il partagera avec vous les trésors de sa route jusqu'à ce que le sommeil vous gagne. Quand vous vous réveillerez, il sera déjà parti. C'est à la médiathèque le phoenix.Julien Doré est en concert à Hérouville Saint Clair au théâtre. Il chantera les chansons de son dernier album à partir de 20h.