Le Sidaction récolte 5 millions d'euros

En 20 ans, 300 millions d'euros ont été récoltés qui ont été répartis à 50 % à l’aide aux malades et à la prévention et à 50 % à la recherche et aux soins.

Pour aider à la recherche, il est encore possible de faire un don jusqu'au 15 avril en appelant le 110, en se connectant sur le site internet www.sidaction.org, par sms en tapant DON au 33 000 (sms non surtaxé) ou par courrier Sidaction 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.