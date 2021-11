Ils seront douze adjoints à siéger dorénavant, et pendant six ans, à la tête de la ville de Caen et aux côtés du maire de Caen, qui sera élu ce samedi soir par les conseillers municipaux désignés à l'issue des élections municipales.

Il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est Joël Bruneau, la tête de liste UMP/UDI qui a remporté le scrutin, qui endossera à l'issue du vote l'écharpe municipale. Douze adjoints : "une équipe resserrée pour une gouvernance modeste et une meilleure efficacité", résumait ce samedi matin le nouvel édile de la capitale régionale. "J'avais dans mon équipe plus de talents que de postes. Il a fallu faire des choix."

Douze adjoints nommés ce soir en conseil municipal de Caen Impossible de lire le son.

Les adjoints seront les suivants :

1. Sonia de la Provôté, chargée de l'urbanisme, de l'habitat et du renouvellement urbain

2. Gérard Hurelle, en charge des solidarités, du lien intergénérationnel, de la santé et du handicap

3. Catherine Pradal, chargé des ressources humaines, des formations, des relations internationales et européennes, du tourisme

4. Patrick Jeannenez, en charge de la qualité du cadre de vie (propreté, voirie, espaces verts), des relations avec les entreprises et du numérique

5. Amandine François, chargée de l'éducation et de l'égalité des chances, de la famille et la petite enfance

6. Philippe Lailler, en charge de la sécurité des personnes et des biens, du stationnement, de la circulation et du patrimoine communal

7. Emmanuelle Dormoy, de la culture et des monuments historiques

8. Aristide Olivier, de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante

9. Véronique Debelle, du commerce, de l'animation commerciale, de l'artisanat et des professions libérales

10. Nicolas Joyau, de l'environnement, du développement durable et de l'énergie

11. Sophie Simonnet, de la démocratie de proximité, la vie associative, l'économie sociale et solidaire

12. Michel Le Lan, des finances, des affaires générales et des marchés publics

A noter que le maire coordonnera la politique de développement économique à la ville et à l'agglomération, aidé par son 4e adjoint et un vice-président consacré au sujet à Caen la mer.

Douze conseillers municipaux délégués seront aussi installés dans les quartiers, et y seront les interlocuteurs directs de la municipalité.