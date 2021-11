Vos idées de sorties du week-end du 5 et 6 avril

MANCHE



Ce dimanche c'est le 10ème Slalom d'Agon-Coutainville avec Tendance Ouest. Les essais se déroulent le matin et suivez 4 montées l'après-midi de 13h30 à 18h30. RDV place du marché à Agon-Coutainville tout au long de ce dimanche.



Skate contest ce samedi à Coutances. La compétition sera découpée en 2 catégories : les - de 16 ans et les 16 ans et +. A noter qu'un run Best Tricks sera organisé afin de laisser la possibilité au riders de dévoiler leur plus belle figure. Tous les participants repartiront avec un ou des lots offerts par les partenaires du milieu: Avenue de la Glisse, Bud Skateshop, Mauna Kea, Quai des sports. Rendez vous à partir de 13h.



Samedi à 20h30, Le Normandy propose une soirée originale avec l'accueil de Saint-Lô, Mineral et Samba de la Muerte. Par ailleurs, le groupe Saint-Lô, formé . à l'hôtel Mercure de Saint-Lô en 2007 proposera une petite session acoustique dans la Room 415 de l'hôtel en fin d'après midi à 17h00.



Tout ce week-end, c'est la 3ème édition du salon de l'habitat à Granville. Plus de 70 exposants et 15 secteurs d'activités comme la menuiserie, les nouvelles énergies, les matériaux écologiques ou l'aménagement intérieur. C'est de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.



Samedi et dimanche, c'est la 2ème édition du salon chocolat et terroir au parc des expositions de Saint-Lô. Un salon pour vous faire découvrir le chocolat sous toutes ses formes mais également les produits du terroir comme la teurgoule et les rillettes de poissons. C'est de 10h à 19h, l'entrée est de 3€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.



CALVADOS



Tous les ans, le premier week-end d’avril vous profitez de 3 jours pour découvrir le monde des métiers d'art. L'accueil du grand public est prévu samedi et dimanche. Connectez vous sur journéedesmétiersdart.fr pour savoir ou trouver un lieu participant près de chez vous et connaitre le programme complet de ces journées européennes des métiers d'art 2014.



Ce week-end, c'est la 13ème édition du festival de BD «Des planches et des vaches» à Hérouville Saint Clair. Kokor est le président de cette édition qui accueillera une quarantaine d'artistes venus de tous horizons ! Retrouvez le programme complet sur vachesetplanches.free.fr



Ce samedi dés 14h, suivez en direct le match le SM Caen et le RC Lens en direct sur tendanceouest.com



ORNE



A partir de ce samedi et jusqu'au 13 avril, venez faire un tour à la fête foraine de Bernay au parc des expositions. Il y a de nombreuses attractions : auto-tamponneuse, chenille, pêche aux canards, stands de loterie, tir à ballon, … et sans oublier les gourmands avec : barbe à papa, croustillons, pommes d'amour et chichis.



L'association TFT label organise ce samedi un concert à l'Aigle. Une soirée complètement "Déglingo". C'est à 20h à la salle de Verdun. Pour l'entrée une participation aux frais de 5€ est demandée.



Dider Doucet est en dédicaces pour son roman "3 points c'est tout" ce samedi à Mortagne au Perche. Il s'agit d'un roman policier-roman d'espionnage qui a pour toile de fond les mondes du secret : Francs-Maçons, Services Secrets, Milieu, Afrique, politique africaine, et la main des pouvoirs derrière tout cela. Rendez-vous samedi de 10h à 19h à la librairie " Majuscule" à Mortagne-au-Perche.



Concert ce samedi à Bagnoles de l'Orne dans le cadre du 9ème printemps de la chanson. Tout d'abord le duo Scoth et Sofa : Entre chanson française, folk urbaine et jazz, le duo fait recours à la voix et au beat box. Et puis aussi la chanteuse Luciole. C'est au centre culturel samedi soir à 20h30.



La fête de la Normandie se tient ce week-end à Argentan. Un nouveau rendez-vous avec les trésors de la région comme l'élevage, la gastronomie, les traditions,... De nombreuses animations sont proposées pendant ces deux jours. L'entrée est gratuite.