Le Comité Départemental du Tourisme de l'Orne, sous statut d'association, est indépendant du Conseil Général, qui pourtant le finance en grande partie. Les conseillers généraux ont voté ce vendredi 4 avril, l'intégration de cette structure, sous forme de régie, au sein du Conseil Général. Cette décision a été prise en raison des discussions actuelles sur la décentralisation, qui pourraient décider d'intégrer les structures indépendantes au sein des régions.

Dans l'Orne, la structure s'apellera désormais Tourisme 61. Les élus veulent conserver le pouvoir de décision sur leur promotion touristique. On a ni la mer ni les plages, et on va disparaître si on est géré au niveau régional, expliquent certains élus. Alain Lambert, président du Conseil Général de l'Orne :

Le Comité départemental du Tourisme intègre le Conseil Général de l'Orne

Le CDT 61 emploie 14 personnes. Cette intégration au sein du Conseil général permettra une meilleure organisation, notamment en mutualisant des compétences avec les services du département. Les départements de la Manche, de la Sarthe, de la Mayenne, ont pris la même option.