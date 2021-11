76540. A Rouen, un SDF agressé dans le coma

Mercredi peu avant minuit, Police Secours est appelée pour intervenir place du Vieux Marché. Sur place, ils découvrent un homme au sol, en sang. Une jeune femme a vu la scène. Elle dresse le portrait des trois agresseurs, en fuite vers le rue Fontenelle. Les policiers partent à leur poursuite et finissent par les interpeller rue de Crosne, près de la place où a eu lieu la rixe sanglante. Les trois jeunes Rouennais, âgés respectivement de 20, 21 et 23 ans, ont commis les faits sous l'emprise de l'alcool pour deux d'entre eux et de stupéfiants pour le troisième.

Les pompiers ont quant à eux évacué la victime, tombée dans le coma, au centre hospitalier. C'est à l'hôpital que cet homme de 29 ans a été identifié : il s'agit d'un sans-domicile-fixe. Il s'est réveillé ce vendredi 4 avril mais on ignore encore s'il est tiré d'affaire.

L'origine de la rixe est encore inconnue.