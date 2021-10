Votez pour le prochain hit de David GUETTA

A quelques jours de la célèbre soirée Unighted de Cathy & David Guetta, le Dj français demande à ses fans de choisir le prochain single, trois titres extraits de l'album « One Love » sont en compétition:

Choose featuring Kelly Rowland & Neyo

On the dancefloor featuring Will I Am & Apl de Ap (des Black Eyed Peas)

Missing you featuring Novel

Un an après la sortie de l'album « One Love », 9 000 personnes ont déjà voté, à l'heure actuel c'est la collaboration avec les Black Eyed Peas qui enregistre le plus de succès avec 43% des votes sur le facebook et le compte Twitter de David Guetta.

UNIGHTED ce samedi au Palais Nikaïa à Nice avec Martin Solveig, Tiësto