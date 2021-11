Ayo et Gaëtan Roussel en concerts gratuits à Rouen

C'est Ayo et Gaëtan Roussel qui clôtureront les concerts gratuits de la Région le dimanche 6 juillet prochain sur la presqu'île de Waddington. La chanteuse allemande Ayo, dont le style oscille entre soul, folk et reggae qui ouvrira les festivités à 21H00 suivie de Gaëtan Roussel, ex-voix du groupe de rock français Louise Attaque, récompensé par trois Victoires de la musique en 2011.

Il ne manque désormais qu'une date (celle du 5 juillet) pour connaître l'intégralité des têtes d'affiches de ces concerts.

Petit rappel : les Anglais de Metronomy ouvriront le bal le 3 juillet, Skip the Use poursuivra le 4, Ayo et Gaëtan Roussel conclueront l'événement.