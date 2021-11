Sortir dans l'Orne: vendredi 4 avril

L'association TFT label organise ce samedi un concert à l'Aigle. Une soirée complètement "Déglingo" . C'est à 20h à la salle de Verdun. Pour l'entrée une participation aux frais de 5€ est demandée.





Dider Doucet est en dédicaces pour son roman "3 points c'est tout" demain à Mortagne au Perche.

Il s'agit d'un roman policier-roman d'espionnage qui a pour toile de fond les mondes du secret: Francs-Maçons, Services Secrets, Milieu, Afrique, politique africaine, et la main des pouvoirs derrière tout cela.

Rendez-vous demain samedi de 10h à 19 h à la librairie " Majuscule" à Mortagne-au-Perche.



Concert demain samedi à Bagnoles de l'Orne dans le cadre du 9ème printemps de la chanson. Tout d'abord le duo Scoth et Sofa : Entre chanson française, folk urbaine et jazz, le duo fait recours à la voix, au sampler et au beat box. Et puis aussi la chanteuse Luciole. C'est au centre culturel demain à 20h30.