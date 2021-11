Sortir dans la Manche: vendredi 4 avril

Ce vendredi soir , dîner autour des produits locaux cuisinés par des chefs du pays coutançais dans le cadre de la 9ème semaine du développement durable.

Renseignements et réservation auprès de l'office du tourisme de Coutances et au pôle de proximité de St Sauveur Lendelin





Ce vendredi soir à 18h30, Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Héraud seront présents au cinéma le Sélect à Granville aux côtés de Nils Tavernier pour présenter son dernier long métrage DE TOUTES NOS FORCES, un film émouvant et plein d'espoir qui est sorti en salles la semaine dernière.

Un film dont le sujet s'accorde parfaitement avec le thème du Salon autour du handicap qui se tiendra samedi et dimanche à la Cité des sports à Granville et qui montre que le sport est une belle école de la vie.





Skate contest demain à Coutances (samedi) après-midi. La compétition sera découpée en 2 catégories : Les - de 16 ans et les 16 ans et +. A noter qu'un run Best Tricks sera organisé afin de laisser la possibilité au riders de dévoiler leur plus belle figure.

Tous les participants repartiront avec un ou des lots offerts par les partenaires du milieu: Avenue de la Glisse, Bud Skateshop, Mauna Kea, Quai des sports. Rendez-vous à partir de 13h.



Samedi aussi à 20h30, Le Normandy propose une soirée originale avec l'accueil de Saint-Lô, Mineral (Craig Walker d'Archive) et Samba de la Muerte Par ailleurs, le groupe Saint-Lô, formé . à l'hôtel Mercure de Saint-Lô en 2007 proposera une petite session acoustique dans la Room 415 de l'hôtel en fin d'après midi (17h00).





Ce dimanche c'est le 10ème Slalom d'Agon-Coutainville avec Tendance Ouest.

Les essais se dérouleront le matin et suivez 4 montées l'après-midi de 13h30 à 18h30.

RDV place du marché à Agon-Coutainville tout au long de ce dimanche.