160 millions d'euros pour l'économie bas-normande

En Basse-Normandie, ce programme représente à ce jour plus de 160 millions d’euros, dont principalement 40 millions d’euros pour le soutien des centres d’excellence ; 50 millions d’euros pour l’industrie et les PME, sous forme de contrats de développement, prêts verts, aides à la réindustrialisation ou à l’innovation dans les transports (navires et véhicules du futur) ; et 65 millions d’euros pour les infrastructures de réseau très haut débit et le soutien aux usages, services et contenus numériques et 4 millions d’euros pour la rénovation thermique des logements.