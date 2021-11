76540. Badminton : deux étudiants médaillés aux championnats de France

On en parle peu, mais le badminton aussi se fait une petite place au soleil à Rouen. Deux étudiants, Antoine Bébin et Clément Gillot, ont participé aux championnats de France universitaires à Nantes. Un voyage fructueux puisque que les deux sont repartis avec une médaille couleur bronze. Le premier en simple, le second en double mixte. Antoine Bébin a également remporté le double masculin.

Les deux étudiants sont par ailleurs membres du club de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan, dans le top 12 français.