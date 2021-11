Fauve, les Cats On Trees et le belge Stromae composent cette année le trio de tête des artistes les plus présent dans les festivals qui se tiennent entre le mois d'avril et la rentrée de septembre.

Dans le classement publiée par le site http://www.sourdoreille.net/ nous découvrons l'intégralité des "top squatteurs" 2014. Un travail titanesque puisqu'il a fallut analyser les 200 festivals de l'Hexagone pour arriver à de tels résultats.