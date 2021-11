Cette danse sera mise à l’honneur à l’occasion de la Casa de la timba, ces samedi 5 et dimanche 6 avril, à Acrodrock à Giberville. “Le semba est un peu le père de la kizomba”, assure Morlaye Camara, organisateur de l’événement avec son association La Timba. Des cours de bachata et de kizomba et une soirée sont également proposés.

Pratique. www.latimba14.com