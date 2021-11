Carnaval étudiant : des chars en chantier

Maxime Coutrel, président de la Fédération Campus Basse-Normandie, supervise l’ensemble. Et la tâche n’est pas mince : “Nous sommes le dernier carnaval étudiant de France et le plus grand d’Europe. Nous nous y préparons depuis septembre dernier.”

Le challenge est donc de taille. L’organisation compte quelques bénévoles. Un détail comparé aux 15 000 étudiants qui défileront du campus 1 jusqu’au Parc-Expo. Pour Maxime Coutrel et ses complices, le travail le plus symbolique tient à la décoration de six chars. “Chaque char représente une association de l’université caennaise qui en a fait la demande. Cette année, il y en aura six, comme en 2013.” Ces chars, en l’occurence des camions-bennes loués pour la semaine à des entreprises locales, obéissent à un thème bien précis. “Les thèmes choisis sont le Far West, le cinéma, la piraterie, les super-héros, ... et le Phénix, symbole de l’université, pour le char de l’organisation.” Celui-ci prendra la tête du défilé, avec les organisateurs à son bord. “Un grand phénix sera installé sur la nacelle et ses deux ailes descendront à l’arrière, là où seront installés les DJ’s”, annonce déjà Maxime Coutrel. Pour le reste, l’organisateur préfère garder le suspense et surprendre les étudiants.



Pour l’heure, peinture, tiges de fer, cartons, papiers mâchés, bois et autres ballons sont entreposés dans le hangar prêté par la Mairie. Maxime Coutrel ne s’en fait pas : “Tout se fait dans les deux derniers jours, les étudiants restent toute la journée pour finir la décoration.” Ensuite seulement, les chars d’assaut pourront envahir la ville.

Pratique. Jeudi 10 avril, village-carnaval au Parc-Expo dès 13 h. Défilé à 16 h.