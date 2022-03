Le tribunal de Commerce de Coutances a accordé un sursis à la coopérative de transformation et de congélation granvillaise. L'entreprise pourra continuer son activité et son redressement entamé il y a un an. L'activité sur le long terme dépendra fortement de la pochaine campagne aux bulots...Un sursis qui arrive quand même comme une bonne nouvelle pour les trente salariés de la coopérative...

