Les prévisions de bison futé pour le week-end

"Tous les grands axes de liaison qui mènent vers l'Ouest ou le Sud seront fortement sollicités", annonce Bison futé. Dans certaines régions, on attend même pour samedi une circulation exceptionnellement difficile et le noir y est affiché : en région Centre, la Normandie et l'Ouest et le long de la Méditerranée.

Samedi, dans le sens des départs, "les premiers ralentissements devraient apparaître peu avant le lever du jour mais les réelles difficultés n'apparaîtront qu'en début de matinée et perdureront jusqu'en tout début d'après-midi, notamment sur les autoroutes A86, A6 et A10".

En Rhône-Alpes, les premiers bouchons sont attendus vers 05H00 sur l'A6 au niveau du péage de Villefranche-sur-Saône. En Ile-de-France, les difficultés se concentreront sur les principaux axes de sortie de la capitale.

Dans le sens des retours, les ralentissements les plus importants sont annoncés en milieu d'après-midi et devraient durer jusqu'en début de soirée, principalement sur l'A10.

"De plus, certains chantiers perturbants pourraient accentuer les difficultés de circulation (notamment la fermeture de l'A6b dans le sens Paris-Province)", est-il ajouté.

Ceux qui décideront de partir le vendredi devraient rencontrer moins de problèmes, même si la journée est tout de même classée orange dans le sens des départs.

La journée de dimanche, en revanche, est classée vert dans les deux sens au niveau national.

Par ailleurs, le Centre d'information et de coordination routière rappelle que la circulation des poids lourds de plus de 7 tonnes et demi sera interdite le samedi entre 07H00 et 19H00 puis le dimanche jusqu'à 22H00.

Les transports en commun d'enfants auront également l'interdiction de circuler hors de leur département et des départements limitrophes durant toute la journée de samedi.

Copyright AFP: Tous droits réservés