Sortir dans l'Orne: mercredi 2 avril

A partir de demain jeudi, retrouvez la 2ème opération « Troc tes trucs » à Alençon. Une opération qui se déroule de jeudi à samedi à la déchetterie. C'est à la déchetterie d'Alençon de jeudi à samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.





Aujourd'hui mercredi c'est le forum « Jobs initiativ'été » à Flers. Différents corps de métiers sont représentés avec propositions de jobs. C'est de 14 h à 18 h 30 à la Maison d’activités Emile-Halbout de Flers. Adressée en priorité aux jeunes de 16 à 25 ans, c'est gratuit.







Vendredi, au parc anova d'Alençon, Nouveau one woman show de Mimie Mathy : « Je re-papote avec vous » !

Un spectacle écrit par Mimie Mathy Avec la collaboration de Muriel Robin et Jean-Philippe Lemonnier.

"Déjà 10 ans qu’on n’avait pas papoté ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n’ai pas arrêté depuis la dernière fois. Quand vous m’avez laissée, j’étais perdue au milieu de mes cartons de déménagement... » C'est à 20h vendredi. Gagnez vos places pour vous et la personne de votre choix en appelant mercredi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.