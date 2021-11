En deux jours et demi, ils étaient invités à découvrir les lieux historiques de la Bataille de Normandie ainsi que les grandes nouveautés de l’offre touristique mémorielle sur les trois départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Un voyage de presse censé valoriser auprès des journalistes, et donc du grand public, l’offre touristique associée au D-Day.