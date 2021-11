76231. Elbeuf : sans permis, il fonce sur les policiers

La scène débute par un banal contrôle. Les policiers du Groupe de Sécurité et de Proximité (GSP) voient un véhicule rouler à vive allure en pleine ville. Ils décident de le contrôler. Le conducteur, en train de se garer et s'apercevant de la venue des policiers, redémarre en trombe et se présente dans une rue à sens unique, où un véhicule de la police l'attend. Au lieu de s'arrêter, l'automobiliste décide au contraire de foncer délibérément sur le véhicule des forces de l'ordre, qui doit monter sur le trottoir pour éviter le choc.

Le fuyard s'arrête une centaine de mètres plus loin, à côté d'un bar. Lui et une quinzaine d'occupants du commerce se mettent à insulter les policiers. Le principal suspect se réfugie dans un appartement. Les policiers le suivent et tombent sur un habitant qui assure n'avoir aucun réfugié chez lui et refuse l'entrée du GSP. A force de persuasion, le suspect finit par se livrer, non sans se débattre. Dehors, les clients du bar deviennent de plus en plus violents et le renfort de la BAC et de gaz lacrymogène s'avère nécessaire.

Lors de sa garde à vue, l'homme de 24 ans a expliqué n'avoir pas le permis de conduire. Il devra répondre également de son refus d'obtempérer et de ses violences envers personnes dépositaires de l'autorité publique.