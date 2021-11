Elbeuf : le salon de la mode, c'est dimanche

Si la mode vous passionne, ce salon, organisé par Cindy Lingeries, est fait pour vous. De 13h à 16h, l'agence de mannequins Normods sera présente pour détecter de nouvelles jeunes filles et surtout sa Top Normods models. Seules conditions pour participer au casting : être âgée de 14 à 22 ans et mesurer plus d'1,70m.

La Top Normods models et ses deux Tops espoir 2014 (Normandie) se rendront en fin d'année à Monaco pour la grande finale nationale.

Vous découvrirez tout au long de la journée des défilés en présence de créateurs et des boutiques proposeront une tarification spéciale pour l'occasion.

Pratique. Salon de la mode, salle Franklin, 26 bis rue Brossolette 76500 Elbeuf. Entrée 3€ (1€ sur chaque place vendue sera reversé à la ligue contre le cancer du sein). Parking gratuit.